تحرك برلماني عاجل بسبب ذعر المواطنين من انتشار الألعاب النارية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: للأسف الشديد، مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها؛ خصوصًا أنها مجرمة قانونًا.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرًا بالغًا يجب التصدي له.

وأكدت سلامة أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصًا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل؛ ولكن الأزمة مستمرة، قائلةً: الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر.

وأوضحت أمل سلامة أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل إلى السجن المؤبد لكل مَن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.

وشددت البرلمانية على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومةَ بكل أجهزتها بضرورة التحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددةً على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظًا على حالة الاستقرار في الشارع.

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