محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار السلع

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وعلاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، معرض "أهلًا رمضان" بشارع السبتية الذي أقامته محافظة القاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إبراهيم صابر، خلال افتتاح معرض أهلًا رمضان بمنطقة السبتية، إلى استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وثمن محافظ القاهرة، جهود الغرفة التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في التعاون مع المحافظة لإقامة هذه المعارض لتوفير كل السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض أسهمت في إحداث توازن سعري في الأسواق ومنع ارتفاعها.

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