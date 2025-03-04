7 طرق لشراء تذاكر مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT

كتب- محمد نصار:

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، توفير العديد من وسائل الدفع الحديثة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة وشبكة القطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تسهيل حركة الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال أوقات الذروة.

وسائل الدفع بخطوط مترو الأنفاق

1- الاشتراكات الشهرية والموسمية بمختلف فئاتها لتخفيف الأعباء على الركاب الدائمين.

2- بطاقة المحفظة الإلكترونية، التي تُشترى مرة واحدة مع إمكانية إعادة شحنها لاستخدامها في جميع الخطوط.

3- ماكينات بيع التذاكر الذاتية (TVM) المنتشرة في عدد من المحطات لتسهيل شراء التذاكر دون الحاجة للانتظار.

4- تذاكر المرة الواحدة المتاحة من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

وسائل الدفع في القطار الكهربائي الخفيف LRT

1- الاشتراكات الشهرية التي تناسب مستخدمي الخط بشكل متكرر.

2- بطاقات التذاكر اللاتلامسية لتسهيل العبور دون تلامس مباشر.

3- ماكينات بيع التذاكر الذاتية (TVM) المتوفرة في جميع المحطات.

وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة القومية للأنفاق، عن الشكر والتقدير للمواطنين على حرصهم المستمر على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، الذي يسهم في توفير الوقت والجهد، ويقدم خدمات عالية الجودة تضمن رحلة آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

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