صور ومعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليًا بالطاقة الشمسية - صور

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"المالية" و"البيئة" تناقشان تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة وطرق جذب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، تشغيل مسجد يعمل بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ليصبح أول مسجد في مصر يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليا بالطاقة الشمسية، على النحو التالي:

- أول مسجد في مصر يعمل كليا بالطاقة الشمسية هو مسجد النصر بقرية دلجا، مركز دير مواس، بمحافظة المنيا.

- يعتمد تشغيل المسجد على محطة شمسية تتكون من 15 لوحًا من الخلايا الشمسية.

- تتضمن الخلايا توفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مرافق المسجد.

- الأجهزة مزودة بنظام UPS لضمان استمرار الكهرباء دون انقطاع، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمصلين، لا سيما في أوقات الذروة أو عند انقطاع التيار الكهربائي التقليدي.

- الخطوة تأتي في سياق التوجه نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة داخل المساجد ورؤية مصر 20230.

- الهدف من الخطوة، تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة العامة.

- يساعد الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يحدث مردودا إيجابيًا في الحفاظ على البيئة.

- يساعد الاعتماد على الطاقة الشمسية في خفض استهلاك الكهرباء التقليدية.

- أكدت وزارة الأوقاف العمل على تعميمها تدريجيًا في جميع المحافظات، مع التركيز على المساجد الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

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