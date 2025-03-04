القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمرارا لجهود القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميلا بحريا.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغا يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق، بنطاق البحر المتوسط، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وقد تمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من إنتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث.

ووفق البيان: تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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