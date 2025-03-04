أمطار على 7 مناطق خلال ساعات.. وتحذير من الأرصاد للمواطنين

أحوال الطقس.. أمطار خلال ساعات وتحذير للمواطنين وقائدي السيارات

صور ومعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليًا بالطاقة الشمسية - صور

"المالية" و"البيئة" تناقشان تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة وطرق جذب

كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع في الأجواء الدافئة خلال فترات النهار وتخفيف الملابس.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليلأ، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ولكن تكون أقل حدة.

وتابعت: أما عن السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء ومدن القناة، فالفرصة مهيأة اليوم مع تقدم الوقت لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وتكون القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة مساءً.

اقرأ أيضًا:

تكسير شوارع وزحام.. 14 صورة ليلية من تطوير سوق العتبة

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قبل القمة العربية.. شيخ الأزهر يدعو للخروج بموقف موحد لمواجهة مخططات التهجير

وفقا للبحوث الفلكية.. ننشر موعد وإجازة عيد الفطر2025