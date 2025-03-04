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أحوال الطقس.. أمطار خلال ساعات وتحذير للمواطنين وقائدي السيارات

10:41 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة الجيزة، تحذيرًا للمواطنين وقائدي السيارات بشأن توقعات سقوط الأمطار مساء اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم، إنه على المواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على السلامة العامة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن التوقعات تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة متقطعة مساء اليوم الثلاثاء وتصل إلى متوسطة الشدة يوم الخميس 6 مارس 2025.

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