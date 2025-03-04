نشرة التوك شو| ترقب عالمي للقمة العربية بالقاهرة.. ورد شيخ الأزهر على ادعاءات وجود مصاحف مختلفة

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة المصرية تقف بالمرصاد لحماية الأمن القومي المصري، وأنها لن تسمح بأي تهديد يطال أراضيها أو يزعزع استقرارها، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات للنيل من سيادتها أو زعزعة الأمن في المنطقة.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قال موسى: "إحنا مش هنسمح لإسرائيل بأنها تنقض عملية السلام"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية، واستشهد بما وصفه بـ"خرقها" للاتفاقيات في سوريا، حيث أقامت قواعد عسكرية هناك.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأنظار العالمية تتجه نحو القمة العربية المقرر عقدها يوم الثلاثاء عند الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أن الحدث لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى بانتباه دولي واسع.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن وصول الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، والتوقعات بحضور معظم القادة غدًا، يعكسان أهمية هذا اللقاء في ظل التحديات الراهنة.

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأمة الإسلامية تملك أسسًا متينة للوحدة، مستندة إلى عوامل مثل الجغرافيا المشتركة، واللغة الواحدة، والجنس الموحد، والدين المشترك أو الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن عدد المسلمين يتجاوز مليارًا ونصف المليار، يجمعهم إله واحد وقبلة واحدة وعقيدة موحدة.

وفي برنامجه "الإمام الطيب" على قناة "أون"، شدد شيخ الأزهر، على أن هذه العناصر تشكل قوة كامنة يمكن أن تجعل الأمة في صدارة الأمم إذا استثمرت بشكل صحيح.

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ مبادئ الإنسانية والتكافل الاجتماعي، وهو ما يظهر جليًا في تشريع الزكاة والصدقات، التي تهدف إلى رفع الحرج عن الفقراء وإغنائهم عن السؤال.

وأضاف مفتي الجمهورية،خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النبي محمد ﷺ شدد على هذا المعنى في هذه الليلة المباركة، حيث قال: "أغنوهم عن السؤال"، موضحًا أن السؤال يحمل في طياته مذلة وحرجًا، ولذلك حرص الإسلام على إيجاد حلول تحفظ كرامة الفقراء وتوفر لهم ما يسد حاجتهم.

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبي محمد ﷺ نهى عن تحقير الإنسان لنفسه، موضحًا أن ذلك يعني كتمان الحق وعدم الدفاع عن العدل، وهو أمر يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وقال خلال تقديم برنامج 'كأنك تراه' على قناة 'صدى البلد'، إن النبي ﷺ قال: "لا يحقر أحدكم نفسه"، فتعجب الصحابة وسألوه: وكيف يحقر الإنسان نفسه؟، فبين لهم أن العبد سيقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فيسأله ربه: "ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟"، فيكون هذا السؤال توبيخًا وتذكيرًا لما بدر منه في الدنيا، حيث كان بإمكانه قول كلمة الحق والدفاع عن العدل، لكنه سكت خشية الناس، ولم يراعِ أن الله أحق أن يُخشى.

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان، فيجوز إخراجها من بداية الشهر.