حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام في رمضان.. بينهم مرضى الكبد -(فيديو)

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن إجراء الموجات الصوتية على الكبد وكشف التليف لا يعني بالضرورة أن المريض يجب أن يفطر، موضحًا أن شكل الكبد قد يبدو متضررًا، لكنه يظل قادرًا على أداء وظيفته، أما في حالة اختلال وظائف الكبد، فلا يجوز للمريض الصيام.

وقال موافي خلال تقديم برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الكبد يعد معجزة إلهية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا أساسيًا في التعامل مع البروتينات، إذ يتم هضم البروتين في المعدة وتحويله إلى أحماض أمينية، ومن ثم يتم استخلاص مادة الأمونيا في الأمعاء، وهنا يأتي دور الكبد في حماية المخ من تأثير الأمونيا، مما يجعله عضوًا حيويًا لا غنى عنه.

وشدد على أن مرضى الفشل الكبدي أو التليف المتقدم لا يجوز لهم الصيام، نظرًا لتأثير ذلك على وظائف الكبد وقدرته على التخلص من السموم في الجسم.

وتطرق الدكتور حسام موافي إلى صحة القلب في الأرياف، مشيرًا إلى أن سكان القرى أقل عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي مقارنة بسكان المدن.

واختتم: «ذلك لأن انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في دمهم، وهو ما يعد عاملًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب، حيث يتولى الكبد مسؤولية إنتاج وإخراج الكوليسترول في الجسم».

اقرأ أيضا:

بعد إخلاء الموسكي.. ننشر عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون

العوضي يكشف لـ"مصراوي" الموقف القانوني لظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

صور.. بدء تطوير شارع الرشاح "مصرف مسطرد" بالقليوبية بتكلفة 51 مليون جنيه