أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 9 مارس 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بينما تكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

و فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت، أن أجواء شمال البلاد وسيناء ستشهد حالة من عدم الاستقرار يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية في بعض الأحيان وانخفاض بقيم درجات الحرارة بمعدل 4:2 درجات على أغلب الأنحاء خلال يومي الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وسيناء يوم الجمعة 7 مارس.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمسطحات المائية والطرق القريبة منها يومي السبت 8 مارس والأحد 9 مارس.

اقرأ أيضا:

بعد إخلاء الموسكي.. ننشر عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون

العوضي يكشف لـ"مصراوي" الموقف القانوني لظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

صور.. بدء تطوير شارع الرشاح "مصرف مسطرد" بالقليوبية بتكلفة 51 مليون جنيه