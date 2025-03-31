طارق سعدة نقيب الإعلاميين: التهجير هو محاولة للقضاء علي فلسطين دون رجعة

كتب- حسن مرسي:

حذر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، من أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل محاولة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، وصف سعدة، سياسة التهجير الإسرائيلية بأنها "رؤية غير عادلة وغاشمة"، مؤكدًا أنها تهدف إلى محو الحق الفلسطيني في أرضه ودولته.

وأشار سعدة إلى أن الموقف المصري ثابت ورافض تمامًا لهذه السياسة، معتبرًا أن مصر تقف في الصف الأمامي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: "هناك عقلاء ومنصفون في هذا الملف، وعلى رأسهم الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، التي ترفض التهجير بكل أشكاله".

وأكد نقيب الإعلاميين أن الشعب المصري، بمختلف فئاته، يرفض فكرة التهجير رفضًا قاطعًا، مضيفًا: "الفلسطينيون يقاتلون ببسالة من أجل أرضهم، وكل العرب، وعلى رأسهم المصريون، يقفون معهم في هذا الموقف".

وأشاد سعدة بموقف القيادة السياسية المصرية، وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى بكل الطرق إلى إنصاف القضية الفلسطينية من جميع الجوانب الإنسانية والدينية والتاريخية.

وأوضح أن الرئيس السيسي يحترم إرادة الشعب المصري والعربي الرافضة للتهجير، ويعمل على ترجمة هذا الرفض إلى مواقف سياسية واضحة.

واختتم بأن التهجير ليس خيارًا مقبولًا، وأن الشعب المصري لن يتخلى عن إخوانه الفلسطينيين، مشددًا على أن الحق الفلسطيني سيظل قضية عادلة يحملها كل العرب في قلوبهم.



اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة