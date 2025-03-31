جبر الخواطر.. الرئيس السيسي يقابل ابنة الشهيد رقيب أحمد حبيب بحفل عيد الفطر

كتب- محمد سامي:

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، على لقاء ابنة الشهيد الرقيب أحمد حبيب، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

جاء هذا اللقاء استجابة لرغبتها التي عبرت عنها في مقطع فيديو بثته إدارة الشئون المعنوية، حيث أعربت عن أمنيتها في مقابلة الرئيس السيسي ومصافحته.

وشهد الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر، التي أقيمت بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين من أبطال الجيش والشرطة.

وقد جاء ذلك في إطار حرص الرئيس على مشاركة هذه الفئات في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والاجتماعية، تقديرًا لتضحياتهم وتكريمًا لذكريات آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وخلال الحفل، تابع الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "ذكريات العيد"، والذي تناول جوانب من احتفالات العيد في أوساط أسر الشهداء والمصابين، مستعرضًا تأثير هذه اللحظات على ذويهم واحتفاء الدولة بهم.

كما تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، حيث قدم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية مجموعة من الأغاني المبهجة الخاصة بعيد الفطر، فيما أضفى الفنان تامر عاشور لمسة موسيقية مميزة بأداء أغنية جديدة عن العيد، وسط أجواء احتفالية تعكس روح البهجة والتقدير لهذه المناسبة.

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