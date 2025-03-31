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حسام موافي: عيد الفطر فرصة لنشر المحبة والتسامح بين الجميع

09:01 م الإثنين 31 مارس 2025

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:
أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إلى المكانة العظيمة التي منحها الإسلام للوالدين، موضحًا أنهما الوحيدين اللذين لا يُطلب منهما إذنا لدخول بيت ابنهما، وهو أمر يبرز قيمة بر الوالدين وأهميته.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن الأب، مهما فعل ابنه، يظل غاليًا على قلبه، وله منزلة لا يمكن تجاوزها أو التقليل منها.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إلى أن الرحمة وردت في القرآن الكريم 315 مرة، مما يعكس أهميتها في حياة الإنسان.

واختتم حديثه بدعوة الجميع إلى استغلال عيد الفطر في نشر المحبة والتسامح بين الأهل والأقارب، وإعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس المودة والرحمة.

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