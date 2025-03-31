حدث في 8 ساعات| حشود مليونية لمساندة فلسطين.. وبيان من الأوقاف حول المخالفات في ساحات صلاة العيد

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، حشود مليونية بساحات العيد تأكيد على صلابة موقف مصر تجاه فلسطين و الحرارة تتجاوز 30 نهارا وأمطار خفيفة ليلا.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الأوقاف": لم يتم رصد أي مخالفات بساحات صلاة عيد الفطر

شهد المحافظون ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث امتلأت الساحات بالمصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لصباح العيد، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرحة والتكبيرات التي صدحت في أرجاء المساجد والساحات، مما أضفى بهجة خاصة على هذه المناسبة المباركة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الاستعلامات": الحشود المليونية بساحات العيد تأكيد على صلابة موقف مصر تجاه فلسطين

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن احتشاد ملايين المصريين في وقفات تضامنية عقب أداءهم صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، في مئات الساحات والمساجد والمراكز الإسلامية، بكل المناطق بمحافظات مصر كافة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يساعد أحد مصابي الشرطة على الصعود للمسرح باحتفالية عيد الفطر

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة إنسانية مؤثرة، دعمًا لأحد مصابي الشرطة خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أُقيمت في مركز المنارة.

وأمسك الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، عكاز النقيب مصطفى محمد سعيد مصطفى وساعده أثناء صعوده إلى مسرح التكريم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة، حيث شاركهم أجواء البهجة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الجبهة الوطنية: الاصطفاف الوطني في صلاة العيد رسالة ضد تهجير الفلسطينيين

ثمن حزب الجبهة الوطنية، المشهد الوطني المُشرف الذي جسده الشعب المصري وقياداته السياسية خلال صلاة عيد الفطر المبارك، في لحظة وحدة وتكاتف تعكس الروح الوطنية الأصيلة للشعب المصري العظيم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد وصوله 100 جنيه.. موعد انخفاض سعر كيلو الليمون

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الحالية بمختلف أسواق محافظات الجمهورية وموعد انخفاضه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد: الحرارة تتجاوز 30 نهارا وأمطار خفيفة ليلا

تابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، الموافق 31 مارس، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يتلقى تهنئة هاتفية بعيد الفطر من أمير منطقة تبوك السعودية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار والإزدهار.

لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا





اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة