مفهوم الدراما وفنيات الديكور في ورش "ابدأ حلمك" لشباب الإسماعيلية

كتب- محمد شاكر:

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية الشابة.

وشهد الأسبوع الخامس من التدريبات، التي تُقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ورشتين، بحضور المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، ومحمد حامد، المدير الإقليمي.

جاءت الأولى بعنوان أسس الدراما وناقشت خلالها الناقدة د. لمياء أنور، مفهوم الدراما وتاريخ تطور الكتابة المسرحية، موضحة كيفية قراءة النص، مع التعريف بالمدارس الفنية المختلفة.

أما الورشة الثانية، فشملت التعريف بفنيات الديكور المسرحي، تناول خلالها د. عمرو الأشرف، أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، المدخل العلمي لتفسير مصطلح السينوغرافيا، موضحا أهمية استخدام الإضاءة والديكور، فى تعزيز الجماليات البصرية للعرض المسرحي.

فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، المدير التنفيذي للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويستمر التدريب لمدة ستة أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات متنوعة على فنون الأداء المسرحي، تشمل التمثيل، الإلقاء، الموسيقى، التعبير الحركي، الكتابة المسرحية، وتصميم الديكور، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين، ويختتم بعرض احتفالي لتخريج دفعة جديدة من الموهوبين بالمحافظة.

ويعد "ابدأ حلمك" من أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، وقد أسفرت المرحلتان السابقتان عن تخريج دفعات من أسيوط، الفيوم، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، الجيزة، كفر الشيخ، والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات كفرق مسرحية نوعية تسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية.



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