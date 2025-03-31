وكيل تعليم الجيزة والمحافظ يتبادلان التهنئة بعيد الفطر والعيد القومي

كتب- أحمد الجندي:

قاد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفدًا من قيادات التعليم، ضم مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، إلى ديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة إلى المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، بمناسبتي عيد الفطر المبارك والعيد القومي للمحافظة.

تعزيز التعاون بين التعليم والمحافظة

أكد "عطية" في بيان صحفي، أن اللقاء لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كان تجسيدًا لوحدة الصف بين الميدان التربوي والجهاز التنفيذي، تأكيدًا على أن بناء الإنسان هو ركيزة التنمية، وأن التعليم هو جسر العبور نحو المستقبل.

وأشار وكيل تعليم الجيزة إلى التزام منظومة التعليم في الجيزة بتحويل المدارس إلى منارات للعلم والعمل، وجعل كل مناسبة فرصة لتعزيز الانتماء الوطني وإعلاء قيمة الرسالة التربوية، قائلًا: "نُجدد التزامنا في تعليم الجيزة بأن تكون كل مدرسة منارة، وكل إدارة خلية عمل، وكل معلم حاملًا للرسالة، لا ينتظر مناسبة ليعمل، بل يجعل من كل مناسبة فرصة لتأكيد الانتماء، وتعظيم الرسالة، وإعلاء قيمة الوطن".

وأكد وكيل الوزارة أن الجيزة لا تحتفي بتاريخها فقط، بل تصنع حاضرها ومستقبلها، وأن النجاحات التعليمية لا تُصنع في الملفات والتقارير، بل تتحقق من خلال العمل الميداني في المدارس وبين الطلاب والمعلمين، حيث يتم غرس قيم الانتماء والعمل الجاد.

واختتم عطية بالتأكيد على أن تعليم الجيزة سيظل في مقدمة قافلة البناء والتنمية، من خلال تطوير الأداء التربوي والارتقاء بجودة التعليم، بما يحقق تطلعات المحافظة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

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