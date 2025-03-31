الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والأحوال الجوية المتوقعة.



وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، قد تكون رعدية أحيانًا في مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، لكنها ستكون غير مؤثرة بشكل كبير.



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.