كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن بدء إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الحج المباشر هو برنامج مستحدث من وزارة السياحة والآثار لا يشمل أي قيود أو شروط، ويسمح لمن سبق لهم أداء الفريضة إعادة التجربة، لافتًا إلى أن التأشيرة تتراوح تكلفتها بين 4000 و5000 دولار، وتُضاف إليها تكلفة برامج الحج السياحي المختلفة.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج المباشر 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة