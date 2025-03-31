الأرصاد: الحرارة تتجاوز 30 نهارا وأمطار خفيفة ليلا

كتب- أحمد الجندي:

تابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، الموافق 31 مارس، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن هناك منخفضًا سطحيًا يتشكل على غرب البلاد، مما يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية حارة وجافة، تكون نشطة ومثيرة للرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية مشيرة إلى وجود فرص لأمطار خفيفة في ساعات الليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة