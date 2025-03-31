السيسي يساعد أحد مصابي الشرطة على الصعود للمسرح باحتفالية عيد الفطر

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة إنسانية مؤثرة، دعمًا لأحد مصابي الشرطة خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أُقيمت في مركز المنارة.

وأمسك الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، عكاز النقيب مصطفى محمد سعيد مصطفى وساعده أثناء صعوده إلى مسرح التكريم.

ويشارك الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة والشرطة، في إطار حرصه على مشاركة أسر الأبطال فرحتهم بالعيد.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي، واستمع إلى خطبة العيد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، وأبناء الشهداء الذين كانوا جزءًا من هذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل مصر، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وحرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء، مشاركةً لهم في فرحة قدوم عيد الفطر المبارك، تأكيدًا على تقدير الدولة لتضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن.

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