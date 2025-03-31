رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر بإقليم القناة -صور

أجرى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية بمحافظات إقليم القناة، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية، والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

شملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أكبر الصروح الطبية التابعة للهيئة، حيث تفقد الدكتور السبكي أقسام الطوارئ، والرعايات المركزة، والعمليات، إلى جانب غرفة إدارة الطوارئ والأزمات، للوقوف على مدى جاهزية الفرق الطبية، وكفاءة الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الهيئة بجودة تنفيذ خطة التأمين الطبي، مشددًا على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، لضمان الجاهزية التامة وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال العيد.

وعقب الجولة، عقد الدكتور السبكي اجتماعًا مع قيادات ومديري فرع الهيئة بالإسماعيلية، لمناقشة خطط تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية، ومواصلة تحسين الأداء لضمان أعلى مستويات الخدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأثنى رئيس الهيئة على التطور الملحوظ في خدمات الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بأكثر من 20%، مما يعزز القدرة على استقبال الحالات الحرجة بكفاءة أعلى. كما أكد أهمية استحداث المزيد من الخدمات الطبية، وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المنتفعين.

وفي سياق متصل، كشف السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 16 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، منها 5 ملايين خدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتابعة، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.