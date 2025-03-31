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"الاستعلامات": الحشود المليونية بساحات العيد تأكيد على صلابة موقف مصر تجاه فلسطين

11:40 ص الإثنين 31 مارس 2025

الآلاف في بورسعيد يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن احتشاد ملايين المصريين في وقفات تضامنية عقب أداءهم صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، في مئات الساحات والمساجد والمراكز الإسلامية، بكل المناطق بمحافظات مصر كافة.

وأوضحت "الهيئة"، أن هذه الحشود شملت الغالبية الكبيرة من الساحات المخصصة لتلك الصلاة، وعددها على مستوى الجمهورية 6240 ساحة بجميع المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحشود أكدوا الإدانة التامة لحرب الإبادة على قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف سريعة حاسمة ضدها

وأوضحت الهيئة، أن رسائل الحشود ركزت على الرفض القاطع لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن رسائل الحشود ركزت على المطالبة بالوقف الفوري والتام والنهائي لإطلاق النار في غزة بما ينهي قطعيا مأساة أهلها.

وتابعت: الحشود المليونية تعيد التأكيد على صلابة الموقف المصري الشعبي تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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الهيئة العامة للاستعلامات صلاة عيد الفطر وقفات تضامنية قطاع غزة
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