الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "ذكريات العيد" خلال حضوره احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي، كما استمع إلى خطبة العيد بحضور عدد من قيادات الدولة وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.