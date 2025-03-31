أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 5 أبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء

نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

من الأربعاء إلى السبت

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.