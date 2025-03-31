إعلان

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 31 مارس 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 5 أبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء

نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

من الأربعاء إلى السبت

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

487207897_1063872022438031_3428110743391624165_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أمطار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة العيد

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة