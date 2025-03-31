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نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

06:00 ص الإثنين 31 مارس 2025

رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة - أرشيفية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، حيث من المتوقع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.

كما أشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم/ س وارتفاع الأمواج 2: 3 أمتار.

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