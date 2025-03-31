"صحتك تستاهل".. الصحة تنصح بتقليل تناول الحلويات في عيد الفطر المبارك
12:17 ص الإثنين 31 مارس 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الحلويات في العيد بشكل مكثف والحفاظ على الوجبات الغذائية المفيدة والصحية.
وكتبت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "صحتك تستاهل.. حافظ عليها وقلل من تناول الحلويات في العيد وتناول وجبات غذائية مفيدة وصحية".
وقالت: "تحتوي قطعة الكحك الواحدة على 200 سعرة حرارية"، ونصحت بالاعتماد على الأطعمة الصحية والمفيدة للجسم".
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