"صحتك تستاهل".. الصحة تنصح بتقليل تناول الحلويات في عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الحلويات في العيد بشكل مكثف والحفاظ على الوجبات الغذائية المفيدة والصحية.

وكتبت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "صحتك تستاهل.. حافظ عليها وقلل من تناول الحلويات في العيد وتناول وجبات غذائية مفيدة وصحية".

وقالت: "تحتوي قطعة الكحك الواحدة على 200 سعرة حرارية"، ونصحت بالاعتماد على الأطعمة الصحية والمفيدة للجسم".