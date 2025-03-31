تعرف على أسعار "الكهرباء للعقارات المخالفة "العداد الكودي"

كتب- محمد صلاح

بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركات توزيع الكهرباء بتركيب العداد الكودي للعقارات المخالفة دون استثناءات، قامت وزارة الكهرباء باتباع طريقة جديدة لحساب فاتورة الكهرباء لتلك العقارات.

بحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يتم احتساب الفاتورة في العقارات القانونية التي حصلت على التراخيص اللازمة للبناء وتوصيل التيار الكهربائي، طبقا التعريفة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي وتتضمن تدرجا في الشرائح، وكلما زاد الاستهلاك زادت قيمة الشريحة وانعكست على قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه في العقارات المخالفة يتم تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بكارت يطلق عليها "عداد كودي" أي أنه لا ينتج عنه أي وضع قانوني، حيث أنه يتم تركيبه لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية فقط والحد من الفاقد والسرقات في شبكات الكهرباء.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء بحساب سعر الكيلو وات للعداد الكودي بمبلغ 223 قرش للكيلووات الواحد من أول كيلو وات في الشهر ولا يستفيد المستهلك بتدرج الشرائح.

وأضاف أن تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في العقارات المخالفة أو العداد الكودي هو وضع موقت لحين توفيق أوضاع العقار أو إزالته، لافتا إلى أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الكهرباء.

وفيما يتعلق بالحلول البديلة للعداد الكودي بشكل قانوني؟

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﻟﻜﻮﺩﻱ. ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ .

ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ:

ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻼﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ:

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.

ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ:

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ، ﻣﻊﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ: ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺨﻼﻑﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ. ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.