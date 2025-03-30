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أستاذ علاقات دولية: الدور المصري حجر عثرة أمام مخططات إسرائيل في المنطقة

11:18 م الأحد 30 مارس 2025

الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدور المصري يمثل عقبة أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، والتي تسعى إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يخدم طموحاتها التوسعية نحو تحقيق حلم "الدولة اليهودية".

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عاشور أن إسرائيل تستغل الثغرات والفرص المتاحة لتحقيق أهدافها، ولكن الدور المصري كان ولا يزال حجر عثرة أمام هذا الاستغلال.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحاً منذ اليوم الأول للأحداث، وتحديداً في 8 أكتوبر 2023، عندما حذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتحدث عن الانتقام من حركة حماس.

وشدد عاشور على أن الدور المصري يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل.

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رامي عاشور مخططات إسرائيل مصر الشرق الأوسط
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