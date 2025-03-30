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مصدر فخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب السلاح بعد تتويجه بذهبية كأس العالم

09:23 م الأحد 30 مارس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة في المجر.

وكتب الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، و تحيا مصر دائما بعزيمة شبابها".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب السلاح ذهبية كأس العالم
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