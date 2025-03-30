اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟

كتب- محمد أبو بكر:

حدد محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل وموعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، إن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص 2025 ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأكد وزير العمل، على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وفق ذلك، تكون إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص 2025، أربعة أيام.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في الحكومة

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل عام 2025.

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