هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر

كتب- محمد شاكر:

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تنبيه مهم، حول اختلاط الرجال بالنساء أثناء صلاة عيد الفطر المبارك غدا الاثنين.

وقالت دار الإفتاء: "صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة".

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