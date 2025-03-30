تموين السويس يعلن خطته لضبط الأسواق وتوفير السلع خلال العيد

كتب- محمد سامي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس عن خطتها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية خلال عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف أحمد علي عبد اللطيف، مدير المديرية، وبمشاركة مفتشي المديرية والإدارات الداخلية والخارجية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وتضمنت الخطة عدة إجراءات لضمان توفير الاحتياجات التموينية للمواطنين، منها متابعة المخابز البلدية: تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية الأساسية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، والتأكد من توافر الدقيق البلدي لضمان استمرارية الإنتاج خلال العيد، تكثيف المرور الميداني على المخابز للتعامل مع أي مشكلات فورًا.

مراقبة المطاحن: التنسيق مع المطاحن الواقعة في نطاق المحافظة لضمان توفير الدقيق البلدي، التأكد من جودة الدقيق وخلوه من الشوائب وفقًا للمعايير المقررة.

توفير السلع الأساسية: التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، مراقبة الأسواق والمحال التجارية لمنع حدوث أي نقص في السلع أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.

متابعة مصانع تعبئة البوتاجاز: المرور المستمر على مصانع تعبئة البوتاجاز لضمان انتظام التوزيع وتغطية احتياجات المواطنين، مع مراقبة الأوزان المقررة للاسطوانات المنزلية والتجارية.

ضبط محطات الوقود: تكثيف الرقابة على محطات تموين السيارات والتأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه، لمنع حدوث أي اختناقات أو تكدسات مرورية.

توفير الأسماك بأسعار مخفضة: استمرار توزيع الأسماك بأسعار مخفضة خلال عيد الفطر المبارك في منافذ البيع الرسمية بالمثلث والعبور والصبح، استغلالًا لموسم الصيد بالسويس.

مراقبة الأسواق: تفقد الحالة التموينية بالأسواق يوميًا، ومتابعة العرض والطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، تحرير المحاضر للمخالفين، سواء في حالات الغش التجاري أو بيع سلع غير صالحة للاستهلاك.

وأكد أحمد علي عبد اللطيف أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى عبر رسائل الصفحة الرسمية أو التوجه لديوان عام المديرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية خلال عيد الفطر المباركة.

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