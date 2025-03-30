إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر غدًا الاثنين بجميع المحافظات

07:08 م الأحد 30 مارس 2025

صلاة عيد الفطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2025، حيث يحل موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر غدًا الاثنين، على النحو التالي:

صلاة عيد الفطر 2025 بمحافظات ومدن الجمهورية الإثنين 31 مارس..

القاهرة 6:11

الجيزة 6:11

الإسكندرية 6:15

بورسعيد 6:06

السويس 6:05

العريش 6:00

الطور 6:02

سانت كاترين 6:00

طابا 5:56

شرم الشيخ 5:59

دمنهور 6:13

طنطا 6:11

المنصورة 6:10

الزقازيق 6:09

بنها 6:11

شبين الكوم 6:11

كفر الشيخ 6:11

الفيوم 6:12

بنى سويف 6:12

المنيا 6:13

أسيوط 6:12

سوهاج 6:10

قنا 6:06

أسوان 6:06

أبو سمبل 6:12

مرسى مطروح 6:26

الغردقة 6:02

الخارجة 6:16

الإسماعيلية 6:06

دمياط 6:08

السلوم 6:34

نويبع 5:57

حلايب 5:52

شلاتين 5:56.

موعد صلاة عيد الفطر 2025

اقرأ أيضًا:

"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد

فرص عمل في الإمارات.. 6 مهن مطلوبة والتقديم لمدة 5 أيام- رابط

المفتي: اختلاف رؤية الهلال بين الدول أمر طبيعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موعد صلاة عيد الفطر 2025 المعهد القومي للبحوث الفلكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد