موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر غدًا الاثنين بجميع المحافظات
كتب- محمد شاكر:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2025، حيث يحل موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر غدًا الاثنين، على النحو التالي:
صلاة عيد الفطر 2025 بمحافظات ومدن الجمهورية الإثنين 31 مارس..
القاهرة 6:11
الجيزة 6:11
الإسكندرية 6:15
بورسعيد 6:06
السويس 6:05
العريش 6:00
الطور 6:02
سانت كاترين 6:00
طابا 5:56
شرم الشيخ 5:59
دمنهور 6:13
طنطا 6:11
المنصورة 6:10
الزقازيق 6:09
بنها 6:11
شبين الكوم 6:11
كفر الشيخ 6:11
الفيوم 6:12
بنى سويف 6:12
المنيا 6:13
أسيوط 6:12
سوهاج 6:10
قنا 6:06
أسوان 6:06
أبو سمبل 6:12
مرسى مطروح 6:26
الغردقة 6:02
الخارجة 6:16
الإسماعيلية 6:06
دمياط 6:08
السلوم 6:34
نويبع 5:57
حلايب 5:52
شلاتين 5:56.
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