مجانا.. "اليوم الثقافي الياباني" في مكتبة مصر العامة

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، فعالية "اليوم الثقافي الياباني" يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة الندوات في الطابق الثالث.

يقدم الحدث تجربة فريدة للجمهور لاستكشاف جوانب مختلفة من الثقافة اليابانية، من خلال أنشطة تفاعلية تشمل: كتابة الأسماء باليابانية، حيث يمكن للزوار التعرف على طرق الكتابة اليابانية وتدوين أسمائهم بالحروف اليابانية، الزي الياباني التقليدي، حيث سيتمكن الحاضرون من تجربة وارتداء الزي التقليدي والتقاط الصور التذكارية، الألعاب اليابانية، وهي فرصة رائعة لخوض تجربة ممتعة من خلال ممارسة الألعاب التراثية اليابانية.

الفعالية مفتوحة للجمهور مجانًا، وتدعو المكتبة جميع المهتمين بالثقافة اليابانية لحضور هذا الحدث المميز والاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية فريدة من نوعها.

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