بعد تحديد موعد عيد الفطر 2025.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بعد إعلان دار الإفتاء تعثر رؤية الهلال وتحديد غدًا الإثنين الموافق 31 أبريل 2025 موعدًا لعيد الفطر، بمعرفة هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية أم لا.

يستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، حقيقة هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية أم لا، كما يلي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفق ما سبق، فإن يوم الخميس المقبل ليس إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، حدد محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل وموعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، إن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص 2025 ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأكد وزير العمل، على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

ووفق ما سبق، فإن يوم الخميس المقبل ليس إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.

ووفق ما سبق، فإن يوم الخميس المقبل إجازة للمدارس بمناسبة عيد الفطر 2025.

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