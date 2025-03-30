عيد الفطر.. مدير "الفلك الدولي" لمصراوي: من أخطأ في رؤية هلال شوال سيصحح نفسه

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي وعضو لجنة الأهلة في الجمعية الفلكية الأردنية، إن دول شمال أفريقيا ما كانت لتتخذ قرارها بأن الاثنين هو عيد الفطر، لو لم تعلن مصر عن رؤيتها للهلال، كما فعلت كل من تونس والجزائر.

وأضاف الدكتور عودة، في تصريحات لمصراوي، أن الإثنين هو عيد الفطر بالرؤية، ومصر شجعت الآخرين، فهي دولة مؤثرة وقرارها كان محفزًا لبقية الدول.

وأوضح عودة أنه بخصوص هلال ذي الحجة ووقفة عرفات: ليس شرطًا أن تثبت الأيام من هو الصحيح، لكن في يوم ما خلال الشهرين المقبلين قد تجد أن مصر ستسجل 29 يومًا بينما السعودية ستسجل 30، وبالتالي من أخطأ خلال الشهر سيتمكن من تصحيح نفسه.

وأكد عودة أن الأخطاء في التقويم الهجري ليست متراكمة، ففي حال حدوث خطأ في أحد الأشهر، يتم تصحيحه في الشهر التالي.

وتابع عودة قائلاً: رؤية الهلال في هذا الشهر كانت غير ممكنة تمامًا في أي مكان بالعالم العربي، سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة، وما أعلنته مصر هو القرار المنطقي والصحيح.

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