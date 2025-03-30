بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر

كتب- محمد أبو بكر:

أثار اختلاف رؤية هلال عيد الفطر بين مصر والسعودية جدلًا واسعًا، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أن الأحد هو أول أيام العيد، استنادًا إلى رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات، وفقًا لتقارير اللجان الرسمية، وأكدت مصر، إلى جانب دول أخرى مثل عُمان والأردن، عدم ثبوت رؤية الهلال، مما أدى إلى إكمال شهر رمضان 30 يومًا، ليكون العيد يوم الاثنين.

في هذا السياق، أوضح أحمد عبد الباسط، محاضر الفلك بجامعة مانهاتن في الولايات المتحدة، الأسباب العلمية وراء هذا الجدل، مشيرًا إلى استخدامه تطبيق "Stellarium"، وهو برنامج فلكي متصل بالأقمار الصناعية يُستخدم في الجامعات لإجراء التجارب الفلكية.

وأشار عبد الباسط إلى أنه عند ضبط الموقع على القاهرة في توقيت غروب الشمس، وُجد أن الهلال قد وُلد بالفعل صباح يوم السبت، إلا أن عمره عند غروب الشمس كان أقل من 12 ساعة، كما أن الفارق الزمني بين غروب الشمس وغروب القمر كان أقل من 10 دقائق، وهو ما يُعرف بـ "مكث الهلال"، وهي مدة لا تكفي لرؤيته بشكل واضح.

كما أوضح أن نسبة إضاءة سطح القمر بعد غروب الشمس بدقائق كانت أقل من 1%، ووصلت 1% في الثامنة مساء، أي بعد ساعتين من المغرب، وهي نسبة ضئيلة جدًا لا تتيح إمكانية رصده، حتى باستخدام التلسكوبات.

معايير رؤية الهلال وفق المراكز الفلكية

وقال "محاضر الفلك بجامعة مانهاتن"، إنه بحسب معايير مركز الفلك الدولي، فإن رؤية الهلال تتطلب أن يكون عمره أكثر من 15 ساعة على الأقل، وأن تستمر مدة مكثه بعد غروب الشمس لأكثر من 20 دقيقة، بالإضافة إلى ضرورة وجود زاوية ارتفاع مناسبة ونسبة إضاءة واضحة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الباسط، أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يؤكد أيضًا أن رؤية الهلال في ظروف مشابهة غير ممكنة بالعين المجردة، وحتى عبر التلسكوبات تكون صعبة للغاية، إذ تتطلب ظروفًا جوية مثالية ومهارات عالية.

وأوضح أنه عند ضبط نفس البرنامج على موقع السعودية، وجد أن نسبة إضاءة الهلال ظهرت هناك قبل مصر بدقائق قليلة، لكن الصعوبة في رصده ظلت قائمة، قائلًا:"الصحف السعودية ذكرت أن هناك أشخاصًا تمكنوا من رؤية الهلال، وهو أمر صعب علميًا وفقًا للبيانات الفلكية، وبناء عليه تم تحديد اليوم الأحد موعد عيد الفطر السعودية".

واختتم: بناءً على المعايير الفلكية، فإن الحسابات التي اعتمدتها مصر في إتمام شهر رمضان صحيحة من الناحيتين الفلكية والشرعية، نظرًا لعدم إمكانية رؤية الهلال علميًا في ذلك التوقيت.