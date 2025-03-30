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"الزراعة" تشكل لجان طوارئ لمكافحة الآفات خلال عيد الفطر

11:37 ص الأحد 30 مارس 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تشكيل لجان طوارئ لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية خلال أيام عيد الفطر المبارك، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

ومن جانبه، أكد أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بحسب بيان، أنه تم تشكيل فرق طوارئ على مستوى الإدارات والمناطق الست التابعة لها، بهدف تلقي شكاوى المزارعين والتعامل مع أي طارئ يخص الآفات الزراعية مشدداً على أهمية مراقبة الجراد الصحراوي في المناطق الحدودية، خاصة في جنوب شرق محافظة البحر الأحمر، جنوب غرب أسوان، الوادي الجديد، ومرسى مطروح، بالإضافة إلى متابعة الآفات التي قد تهدد المحاصيل داخل الوادي مثل القمح، البنجر، حدائق الفاكهة، والمحاصيل الصيفية المبكرة كـ القطن والذرة.

وأشار " رزق" إلى أن فرق المكافحة في حالة استعداد دائم للتدخل السريع في حال رصد أي إصابة أو طارئ، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على الإنتاج الزراعي وتقليل الخسائر التي قد تصل إلى 40% في حالة عدم المكافحة، بما يضمن حماية دخل المزارعين، خاصة صغار المزارعين.

جهود مكافحة الآفات خلال شهر مارس

علاج 1254 فدانًا من محاصيل الخضر.

مكافحة الآفات في 1524 فدانًا من بساتين الفاكهة.

معالجة 9880 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء.

حماية 60216 فدانًا من المحاصيل الحقلية الاقتصادية من مختلف الآفات.

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علاء فاروق مكافحة الآفات عيد الفطر 2025
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