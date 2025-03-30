قناطر ديروط الجديدة.. وزارة الري: أنهينا 75 % من المشروع حتى الآن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، تلقى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٧٥%، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان في محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، ويجرى تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجاري تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية)، والتجهيز لصب الكوبري والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل.

وتم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوي، تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات المذكورة بالإضافة لعمل كوبري علوي.