"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، لافتة إلى وجود عدد من الظواهر الجوية.

وأضافت غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن الحرارة تتراجع بشكل طفيف عن الأيام السابقة، لكن مع بداية فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة على كافة المناطق.

وتابعت: رغم تراجع الحرارة إلا أنها تسجل على القاهرة 27 درجة نهارا، بينما تصل غدا الاثنين لـ 30 درجة، ثم تعود مرة أخرى لـ 26 و25 درجة، بينما تكون الحرارة الصغرى بين 15 و16 درجة.

وأوضحت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها نشاط الرياح خاصة على المناطق المفتوحة، كما يوجد أمطار خفيفة على مناطق من البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ونصحت المواطنين بالحفاظ على الملابس الخريفية خلال الفترة الحالية خاصة خلال فترة الليل والتي تنخفض الحرارة أكثر.