مترو الأنفاق يوزع 159 ألف وجبة إفطار خفيفة خلال شهر رمضان

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للإعلام بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن الانتهاء من توزيع 159 ألف وجبة إفطار خفيفة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 ميلاديًا / 1446 هجريًا، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإطلاق حملة "هنفطر في المحطة" للعام الخامس على التوالي، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، بهدف توزيع وجبات إفطار خفيفة على ركاب مترو الأنفاق.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن الوجبة كانت تحتوي على زجاجة مياه، وعصير، وبسكويت، حيث تم توزيع نحو 500 وجبة يوميًا على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب. وتركز التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو الأكثر ازدحامًا، وهي: الشهداء، أنور السادات، العتبة، جمال عبد الناصر، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، والجيزة بالخطين الأول والثاني.

وأُقيمت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمستشار عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لوزارة النقل.

يُذكر أن المبادرة استهدفت في البداية توزيع 150 ألف وجبة إفطار خفيفة، إلا أنها تجاوزت المستهدف ووصلت إلى 159 ألف وجبة، في إطار حرص الشركة على خدمة الركاب والتخفيف عنهم خلال الشهر الكريم.