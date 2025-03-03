أحمد موسى: إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات ومصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة المصرية تقف بالمرصاد لحماية الأمن القومي المصري، وأنها لن تسمح بأي تهديد يطال أراضيها أو يزعزع استقرارها، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات للنيل من سيادتها أو زعزعة الأمن في المنطقة.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قال موسى: "إحنا مش هنسمح لإسرائيل بأنها تنقض عملية السلام"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية، واستشهد بما وصفه بـ"خرقها" للاتفاقيات في سوريا، حيث أقامت قواعد عسكرية هناك.

وشدد موسى على أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام، لكنها لن تسمح بأي تهديدات من جيش الاحتلال أو أي دولة أخرى، مؤكدًا على حق مصر في امتلاك جميع المعدات العسكرية اللازمة للحفاظ على السلام في مواجهة ما وصفه بـ"جيش منفلت ودولة لا تحترم اتفاقياتها".

ودعا موسى كل مواطن مصري إلى أن يكون واعيًا ومدركًا لتحركات إسرائيل في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة في الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي، ولن تسمح لأي طرف بفرض واقع جديد يهدد استقرارها.

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