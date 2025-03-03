أحمد موسى: ترقب عالمي للخطة المصرية لإعمار غزة بالقمة العربية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأنظار العالمية تتجه نحو القمة العربية المقرر عقدها يوم الثلاثاء عند الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أن الحدث لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى بانتباه دولي واسع.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن وصول الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، والتوقعات بحضور معظم القادة غدًا، يعكسان أهمية هذا اللقاء في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف موسى أن مصر تعمل بجد على خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وتنظيم إدارته، مع التأكيد على أن أولويتها تضع مصالح الشعب الفلسطيني في المقام الأول.

وأشار إلى أن هذه الخطة، التي تحظى بقبول عالمي، تهدف إلى تجنب أي اعتراض أمريكي، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين، معتبرًا القمة "الفرصة الأخيرة" لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

وحذر موسى من تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخطط لتصعيد عسكري خلال الأيام العشرة القادمة بهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا، مستشهدًا بجلسة نقاش حادة في الكنيست الإسرائيلي تناولت فكرة "التهجير الطوعي"، مما يكشف عن حالة الاضطراب السياسي داخل إسرائيل.

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