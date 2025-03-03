حدث في 8ساعات| الحكومة تبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكة الحديد.. ومدبولي يستعرض خطة التنمية الاق

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

مصر تبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكة الحديد بالذكاء الاصطناعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

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صور.. بدء تطوير شارع الرشاح "مصرف مسطرد" بالقليوبية بتكلفة 51 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع المحافظة والذي يعد أحد الشرايين الحيوية بالمحافظة.

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شيخ الأزهر: الادعاءات بأن الشيعة والسنة لديهم مصاحف مختلفة هي أكاذيب مفضوحة

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأمة الإسلامية تملك أسسًا متينة للوحدة، مستندة إلى عوامل مثل الجغرافيا المشتركة، واللغة الواحدة، والجنس الموحد، والدين المشترك أو الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن عدد المسلمين يتجاوز مليارًا ونصف المليار، يجمعهم إله واحد وقبلة واحدة وعقيدة موحدة.

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رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية بشراكة سلوفينيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى القاهرة.

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رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي.

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الخطوط السعودية تواصل ريادتها لتعزيز رؤية المملكة 2030 بإنجازات كبرى

انطلاقًا من دورها الرائد في قطاع النقل الجوي عالميًا، تواصل الخطوط السعودية ريادتها لتعزيز "رؤية السعودية 2030"، من خلال تبنيها نهجًا ابتكاريًا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة، وتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، وعقد اتفاقات تعاون استراتيجي مع شركائها الإقليميين والدوليين.

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البيئة تطلق السلحفاة "عز" من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض

أطلقت وزارة البيئة، من خلال محمية أشتوم الجميل، السلحفاة "عز"، وهي من السلاحف البحرية الخضراء المهددة بخطر الانقراض، بعد رعايتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية والتي سبق أن تم إنقاذها من قبل أحد العاملين بأحد الأسواق بمحافظة الإسماعيلية.

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بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة، وعضوية الدكتور عادل مبروك، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

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مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة للحكومة –تفاصيل

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

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وزير العمل يشهد توقيع اتفاق تعاون مع "إبدأ أديو" لتطوير منظومة التدريب المهني

شهد محمد جبران، وزير العمل، توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة وشركة "إبدأ أديو" مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

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"المحامين" تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: ابتزاز رخيص وجريمة حرب

أدانت نقابة المحامين، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

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"الجبهة الوطنية" يعلن اختيار 10 أمناء جدد للأمانات المركزية بالحزب

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، موافقة لجنة اختيار القيادات بالحزب على تعيين 10 أمناء جدد للأمانات المركزية، وذلك بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، ضمن خطة استكمال التشكيل التنظيمي وفق معايير الكفاءة والشفافية.

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