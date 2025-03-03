صور.. بدء تطوير شارع الرشاح "مصرف مسطرد" بالقليوبية بتكلفة 51 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع المحافظة والذي يعد أحد الشرايين الحيوية بالمحافظة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، وبإدارة استشارية من مكتب (إس إم إس)

للاستشارات الهندسية.

وتتولى أعمال التنفيذ شركة الرواد الحديثة لإنشاء ورصف الطرق، بميزانية تبلغ حوالي 51.7 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 3 أغسطس 2025.

وشددت عوض، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع للانتهاء منه في التوقيتات المحددة وفقاً لأعلي معايير الجودة والكفاءة، لافتة إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية والتجارية المحيطة به، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن هذا المشروع جزءا من رؤية الدولة الطموحة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطن، وتوفير بيئة حضرية أكثر أمانا وراحة للمواطنين.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المشروع يمتد على طول 1.62 كم، وبعرض يتراوح بين 16.5 و25 مترا، ليشمل أعمال توسعة وتأهيل شاملة، تتضمن إعادة رصف الطريق بأحدث المعايير الهندسية، وإنشاء شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ منظومة إنارة حديثة، إلى جانب أعمال تجميل وتنسيق حضاري تعكس الطابع الجمالي للمنطقة.

كما وجهت عوض، قطاع الادارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بضرورة المتابعة الدورية مع محافظة القليوبية لمراحل تنفيذ المشروع حتى الانتهاء منه ودخوله الخدمة أمام المواطنين.

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