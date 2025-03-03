الخطوط السعودية تواصل ريادتها لتعزيز رؤية المملكة 2030 بإنجازات كبرى

إعلان تحريري

انطلاقًا من دورها الرائد في قطاع النقل الجوي عالميًا، تواصل الخطوط السعودية ريادتها لتعزيز "رؤية السعودية 2030"، من خلال تبنيها نهجًا ابتكاريًا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة، وتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، وعقد اتفاقات تعاون استراتيجي مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ بما يلبي المستهدفات الكبرى للمملكة في دعم التواصل العالمي، وتماشيًا مع التطلعات الهادفة إلى نقل 330 مليون ضيف، وتيسير 150 مليون زيارة، وخدمة 30 مليون حاجّ سنويًا بحلول 2030.

التوسع في شبكة الوجهات العالمية

تمكنت الخطوط السعودية من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع النقل الجوي العالمي خلال عام 2024، وذلك عبر توسعة شبكة وجهاتها العالمية؛ لتتضمن وجهات رئيسية جديدة، مثل مدينة ميدان في إندونيسيا، ومدينة بوكيت في تايلاند، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للخطوط السعودية، التي تسعى إلى زيادة وجودها عالميًا، وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.

وبعد تدشين رحلات طيران جديدة بين مدينتي الدمام وبكين، أصبحت الدمام ثالث مدينة سعودية تنطلق منها رحلات طيران مباشرة إلى بكين، لتزيد بذلك حركة الركاب 16.2% مقارنة بعام 2023، فضلاً عن زيادة حجم الرحلات الجوية الدولية التي تنطلق من مطار الملك فهد الدولي. علاوة على ذلك، فقد عزز تدشين رحلات جوية مباشرة من مدينة ميدان الإندونيسية دور الخطوط السعودية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بشأن تيسير سفر الحجاج إلى الحرمين الشريفين. كما دشنت الخطوط السعودية أيضًا رحلات جوية موسمية مباشرة إلى مدينة بوكيت، لتصبح الأخيرة ثاني وجهة تصل إليها الخطوط السعودية في تايلاند، في مواكبةٍ مع الطلب المتزايد على السياحة الترفيهية.

اتفاقيات الرمز المشترك

واصلت الخطوط السعودية سعيها لبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية الرائدة خلال عام 2024، لتحسين تجربة السفر لضيوفها، والتوسع في الوجهات التي تصل إليها عالميًا، إذ أبرمت الخطوط السعودية اتفاقيات "الرمز المشترك" مع خطوط إيجة الجوية، والخطوط الكينية، وطيران فيرجن أتلانتيك، وطيران ITA الناقل الوطني لإيطاليا، وخطوط دلتا الجوية.

وتضمن هذه الشراكات تجارب سفر أكثر سلاسة من خلال تعزيز التواصل، الأمر الذي يتيح للضيوف قدرًا كبيرًا من الاستمتاع أثناء السفر، والراحة في التنقل إلى وجهتهم النهائية، وتسجيل الأمتعة؛ بما يتماشى مع التزام الخطوط السعودية بتقديم خدمة منقطعة النظير.

برنامج الفرسان

وحرصًا على مستوى رضا الضيوف، عملت الخطوط السعودية على التوسع في مزايا برنامج الفرسان، عبر إبرام اتفاقيات تعاون مع مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات عالميًا، بما في ذلك البنوك، والفنادق، وشركات تأجير السيارات، وشركات الاتصالات، وشركات البيع بالتجزئة، وشركات التأمين، ومنصات الحجز عبر الإنترنت، وغيرها. وتتيح هذه الشراكات للعملاء الأعضاء ببرنامج الفرسان الحصول على أميال سفر إضافية كمكافأة لهم، فضلاً عن الاستمتاع بمزايا حصرية أخرى.

وتساهم في منح الأعضاء مزيد من المكافآت والامتيازات المتاحة لأعضاء برنامج الفرسان، وتضمن للأعضاء الاستمتاع بمزايا حصرية أثناء سفرهم عبر شبكة متنامية من الوجهات.

وفي ضوء هذه الاستراتيجية من التطوير والنمو، تؤكد الخطوط السعودية على التزامها باستمرار تعزيز "رؤية السعودية 2030"، وحرصها على مواصلة الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه تلبيةً لطموحات المملكة نحو الارتقاء بصناعة الطيران وخدمات النقل الجوي وازدهارها، وتنويع اقتصاد البلاد، وتعزيز التواصل العالمي.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com