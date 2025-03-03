رئيس "برلمانية الوفد": قفزات أسعار الكهرباء مستمرة.. والتوسع في الطاقة المتجددة ضرورة

كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ملف الطاقة والطاقة المتجددة المعروض على مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، من أهم الملفات، موجهًا الشكر لزملائه الذين تقدموا بطلبات مناقشة حول هذا الموضوع؛ حيث إن التقارير تمثل قفزة بالدولة المصرية للأمام، فملف الطاقة يشغل العالم أجمع، ومَن سطروا تلك التقارير وشاركوا فيها خرجوا بالثمرة التي بين أيدينا والتي ستخدم الأجيال القادمة .

وأضاف عبد العزيز، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة عدد من التقارير حول ملف الطاقة والطاقة المتجددة، وأنه لا مجال للفصل بين التقارير التي ناقشناها أمس، الخاصة بمساندة الصادرات المصرية؛ لأن ما يتعلق بتذبذب الأسعار واختلافها بالزيادة كل شهر، خصوصًا ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، في حين ثبات سعر التصدير بالدولار، فالمصدر يحدد سعر التصدير وفقًا للتكاليف، ومع الارتفاع تؤدي إلى خسائر في ظل منافسة دولية حول نفس المنتجات، ما يعيق المصدر المصري.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: أوجه طلبي إلى الحكومة بالتوصية لكل الجهات المعنية بتحقيق التكامل والتنسيق وإقامة استراتيجيات بالعمل المشترك وليس العمل بجزر منعزلة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على جذب الاستثمار وإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين .

واستطرد عبد العزيز: عقود الإذعان التي يواجهها المواطن، وعدم وجود القطاع الخاص لتحقيق المنافسة في توليد الكهرباء، لأن المنافسة غير الطبيعية لوجود 3 شركات فقط حكومية في هذا المجال، نقل الكهرباء والتوليد والتوزيع، ولا بد أن نتعامل بشكل جيد لا يؤثر على المستثمرين والمواطنين في تحديد الأسعار، مؤكدًا أن المواطن المصري يعاني غلاء أسعار الكهرباء، والفلاحين في المنصورة يطالبون بمراعاتهم في القفزات المستمرة في أسعار الكهرباء.

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