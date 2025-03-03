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بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين

02:47 م الإثنين 03 مارس 2025

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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كتب- عمرو صالح:

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة، وعضوية الدكتور عادل مبروك، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبد الله، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور هاني عزو، مديرًا تنفيذيًا ومشرفًا عامًا.

كما ضم القرار لعضوية مجلس مستشفى الزراعيين، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن البنك الزراعي المصري يرشحه رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي يرشحهما الوزيران المختصان، بالإضافة إلى مدير عام الشئون المالية والتنمية الإدارية بديوان عام وزارة الزراعة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

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وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مجلس إدارة مستشفى الزراعيين
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