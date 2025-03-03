وزير العمل يشهد توقيع اتفاق تعاون مع "إبدأ أديو" لتطوير منظومة التدريب المهني

كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل، توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة وشركة "إبدأ أديو" مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

يهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الاقتصادي لرؤية مصر 2030، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل.

واتفق الطرفان، على قيام الشركة بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجستي من خدمات التدريب والتقييم، ومنصات إلكترونية تعليمية، ومنصات للرقابة والتقييم، لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بشكل مبدئي.