إعلان

وزير العمل يشهد توقيع اتفاق تعاون مع "إبدأ أديو" لتطوير منظومة التدريب المهني

02:39 م الإثنين 03 مارس 2025

وزير العمل محمد جبران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل، توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة وشركة "إبدأ أديو" مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

يهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الاقتصادي لرؤية مصر 2030، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل.

واتفق الطرفان، على قيام الشركة بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجستي من خدمات التدريب والتقييم، ومنصات إلكترونية تعليمية، ومنصات للرقابة والتقييم، لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بشكل مبدئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل إبدأ أديو منظومة التدريب المهني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
11 صورة ترصد بدء تطوير سوق العتبة بعد نقل الباعة الجائلين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات