مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة للحكومة -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

وجاءت الطلبات كالتالي: طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري.

طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وأحال رئيس مجلس الشيوخ تقريرَ لجنة الطاقة والبيئة بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى عزمي، بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية"، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه في ضوء المناقشات التي دارت حولها بجلسة اليوم.

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